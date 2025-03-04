Сайт «ВКонтакте» перестал работать

Россияне сообщили о сбое в работе сайта «ВКонтакте»

Россияне сообщили о сбое в работе сайта социальной сети «ВКонтакте». Об этом следует из данных сайта «Сбой.рф».

Количество жалоб превысило шесть тысяч. При попытке перехода на сайт появляется надпись на английском языке: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Сейчас последствия сбоя устранены, отметили в пресс-службе «ВКонтакте». «Все сервисы работают в штатном режиме», — сказали представители соцсети.

Ранее Роскомнадзор заявил о недоступности YouTube в России. «ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — сообщили в ведомстве.