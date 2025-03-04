Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:55, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Сайт «ВКонтакте» перестал работать

Россияне сообщили о сбое в работе сайта «ВКонтакте»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россияне сообщили о сбое в работе сайта социальной сети «ВКонтакте». Об этом следует из данных сайта «Сбой.рф».

Количество жалоб превысило шесть тысяч. При попытке перехода на сайт появляется надпись на английском языке: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Сейчас последствия сбоя устранены, отметили в пресс-службе «ВКонтакте». «Все сервисы работают в штатном режиме», — сказали представители соцсети.

Ранее Роскомнадзор заявил о недоступности YouTube в России. «ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — сообщили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме задумались о снятии с России части санкций. Кого могут вычеркнуть из черного списка?

      В России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок

      Верховная Рада сочла Трампа миротворцем

      Актер из сериала «Солдаты» набросился на женщину в поезде

      Рэперша Megan Thee Stallion оголила грудь на ковровой дорожке

      Сайт «ВКонтакте» перестал работать

      В США анонсировали подписание сорванной сделки с Украиной

      Трамп захотел прекратить военную помощь Украине

      Зеленский заявил о работе над базовым сценарием для защиты Украины

      Сбер снизил ставки по ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше