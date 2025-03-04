Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:56, 4 марта 2025Россия

Стрелок на джипе ранил девушку в Петербурге

Mash: Стрелок на джипе ранил девушку на Кронверском проспекте в СПб и скрылся
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

На Кронверском проспекте в Петербурге неподалеку от ИТМО прозвучало несколько выстрелов, после этого на тротуаре обнаружили раненую девушку, истекающую кровью. По предварительной информации, стреляли из джипа, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Автомобиль успел скрыться с места происшествия, в городе объявили план «Перехват».

Ранее сообщалось о мужчине маргинального вида, который начал стрелять из окон дома на Васильевском острове из травматического пистолета. Сотрудники силовых структур приехали на место, оцепили улицу и вступили в переговоры с престуником, после чего его удалось задержать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Илон Маск рассказал о секс-роботах

      ВВС США построят ракетные посадочные площадки в Тихом океане

      Появились подробности о ранившем девушку на улице в Петербурге стрелке на джипе

      Лукашенко объяснил причину начала СВО

      Костомаров рассказал о знакомстве с Овечкиным

      Находившегося в рухнущем лифте мужчину спасли

      Зеленский сообщил про алгоритм на случай прекращения помощи США

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      Крупнейший в мире айсберг сел на мель в районе Атлантики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше