Стрелок на джипе ранил девушку в Петербурге

Mash: Стрелок на джипе ранил девушку на Кронверском проспекте в СПб и скрылся

На Кронверском проспекте в Петербурге неподалеку от ИТМО прозвучало несколько выстрелов, после этого на тротуаре обнаружили раненую девушку, истекающую кровью. По предварительной информации, стреляли из джипа, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Автомобиль успел скрыться с места происшествия, в городе объявили план «Перехват».

Ранее сообщалось о мужчине маргинального вида, который начал стрелять из окон дома на Васильевском острове из травматического пистолета. Сотрудники силовых структур приехали на место, оцепили улицу и вступили в переговоры с престуником, после чего его удалось задержать.