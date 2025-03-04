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14:35, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Трансляцию из центра Киева остановили после жалобы в СБУ

Агентство Reuters прекратило трансляцию в Киеве после жалобы администрации в СБУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Агентство Reuters прекратило трансляцию из центра Киева после жалобы военной администрации города в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что агентство запустило стрим с площади Независимости в Киеве после того, как стало известно о приостановке военной помощи США Украине.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что сообщил в СБУ о трансляции Reuters, уточнив, что запросов от иностранного СМИ на стрим не поступало. Он добавил, что вещание оперативно прекратили. Оно продлилось более часа.

Ранее сообщалось, что ограничение помощи США Киеву коснулось одного вида вооружения. Уточнялось, что речь идет о бронетехнике.

4 марта стало известно, что США приостановило всю военную помощь Украине. Уточнялось, что военная техника, которую отправили Киеву, не попадет в страну.

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