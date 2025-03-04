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10:33, 4 марта 2025Силовые структуры

Умер обвинявшийся во взяточничестве бывший министр транспорта Башкирии

Умер экс-министр транспорта Башкирии Клебанов, обвинявшийся в получении взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Клебанов

Александр Клебанов. Кадр: Телеканал UTV / YouTube

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, обвиняемый в получении взятки, скончался в больнице в Москве. Об этом сообщил его адвокат Геворг Кандилян, передает РИА Новости.

Защитник добавил, что теперь дело против Клебанова может быть прекращено из-за его смерти.

Ранее стало известно, что в 2023 году экс-глава минтранса Башкирии, будучи членом совета директоров госкомпании «Башкиравтодор», потребовал от руководителя коммерческой организации пять миллионов рублей за покровительство и оплату выполненных работ по договорам.

Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и на заседании при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста признал вину в полном объеме.

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