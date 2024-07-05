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15:29, 5 июля 2024Силовые структуры

Экс-главе Минтранса Башкирии продлили домашний арест по делу о крупной взятке

В Башкирии суд продлил арест экс-главе Минтранса Клебанову по делу о взятке

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Советский райсуд Уфы продлил домашний арест бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову, обвиненному в получении крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Клебанов пробудет под арестом еще месяц, до 7 августа. По версии следствия, в 2023 году он, будучи членом совета директоров госкомпании «Башкиравтодор», потребовал от руководителя коммерческой организации пять миллионов рублей за покровительство и оплату выполненных работ по договорам.

7 мая стало известно, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уволил Клебанова.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заместитель главы Адмиралтейского района Игорь Комаров задержан по делу о взятке в особо крупном размере.

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      Илона Палей
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