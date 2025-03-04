В Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине

Times: Трамп хочет надавить на Зеленского приостановкой военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине, чтобы оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Последствия решения главы Белого дома раскрыла британская газета The Times.

«Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче редкоземельных металлов, которую две страны должны были подписать в пятницу», — указано в материале.

Отмечается, что в случае, если Зеленский не отреагирует на решение Трампа и продолжит тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, а позиции Киева на переговорах серьезно ослабнут.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. По его словам, у Америки для продолжения боев не хватит оружия и денег, а у Украины не хватит людей.