В Кремле назвали условие нормализации отношений России и США

Песков: Снятие санкций является условием нормализации отношений России и США

Снятие санкций является условием нормализации двусторонних отношений России и США, что Москва будет приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными. Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», — указал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что российская сторона пока не слышала каких-либо официальных предложений со стороны Вашингтона о возможности частичного снятия экономических ограничений.