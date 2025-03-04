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12:17, 4 марта 2025Мир

В Кремле назвали условие нормализации отношений России и США

Песков: Снятие санкций является условием нормализации отношений России и США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Снятие санкций является условием нормализации двусторонних отношений России и США, что Москва будет приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными. Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», — указал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что российская сторона пока не слышала каких-либо официальных предложений со стороны Вашингтона о возможности частичного снятия экономических ограничений.

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