В Кремле подтвердили подготовку к визиту Лукашенко

Песков: Визит президента Белоруссии Лукашенко в Россию готовится

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, во время недавнего телефонного разговора Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным главы государств договорились об организации визита в ближайшее время. При этом пресс-секретарь российского лидера не уточнил, когда именно он состоится.

«Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты недавно говорили по телефону и условились, что такой визит состоится в ближайшее время», — рассказал он.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал готовящуюся встречу с Владимиром Путиным. 27 февраля он заявил, что она должна состояться через неделю.