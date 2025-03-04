Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 4 марта 2025Бывший СССР

В Кремле подтвердили подготовку к визиту Лукашенко

Песков: Визит президента Белоруссии Лукашенко в Россию готовится
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, во время недавнего телефонного разговора Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным главы государств договорились об организации визита в ближайшее время. При этом пресс-секретарь российского лидера не уточнил, когда именно он состоится.

«Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты недавно говорили по телефону и условились, что такой визит состоится в ближайшее время», — рассказал он.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал готовящуюся встречу с Владимиром Путиным. 27 февраля он заявил, что она должна состояться через неделю.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      H&M решил окончательно уйти из России

      В Минобороны назвали число потерь в украинских войсках за сутки

      Умер актер из сериала «Ищейка»

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с США

      Пожилым людям посоветовали несколько продуктов для бодрости

      Власти назвали сдерживающий подорожание сладостей фактор

      Бойцы ВСУ в Курской области отказались выполнять приказы командования

      Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше