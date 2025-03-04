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14:29, 4 марта 2025Культура

В Литве книгу вице-президента США сняли с продажи из-за ситуации с помощью Украине

Издательство в Литве изъяло из продажи книгу Вэнса после остановки помощи Киеву
Андрей Шеньшаков

Фото: Jeff Dean / AP

Литовское издательство Sofoklis заявило об изъятии из продажи книги вице-президента США Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». Об этом местное издательство сообщило на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причиной такого решения стала позиция нынешней администрации президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине и приостановка американской военной помощи Киеву.

«После того как администрация президента США приостановила военную помощь Украине, издательство Sofoklis объявило об изъятии из продажи книги вице-президента страны Джей Ди Вэнса», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать автобиографию вице-президента США Вэнса.

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