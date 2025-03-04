В ООН сообщили о риске дефицита определенных продуктов из-за антироссийских санкций

РБК: ООН заявила о риске дефицита рыбных палочек в ФРГ из-за санкций против РФ

Введение полного запрета на импорт рыбы от российских поставщиков грозит Европе дефицитом популярных продуктов из рыбы, в частности, рыбных палочек. Об этом РБК сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на продовольственную организацию ООН.

В организации указали на обсуждение новых экономических антироссийских санкций. По данным ООН, новые ограничения могут включать запрет на импорт российской рыбы. Уточняется, что в таком случае в зоне риска может оказаться Германия, в которой расположены заводы по производству рыбных полуфабрикатов.

Ранее сообщалось, что из-за запрета импорта морепродуктов в США и Европе возник дефицит крабов, трески и минтая. Также отмечалось, что после ограничения на поставки трески в ЕС в Великобритании почти вдвое выросла стоимость «фиш-энд-чипс».