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14:29, 4 марта 2025Мир

В парламенте Сербии произошла потасовка

PTC: Оппозиция зажгла фаеры в зале заседаний парламента Сербии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Оппозиция зажгла фаеры в зале заседаний парламента Сербии. Видео потасовки публикует PTC.

«В Скупщине бурно началось первое заседание регулярной весенней сессии. После принятия повестки дня оппозиционные депутаты устроили драку и зажгли фаеры. Зал заседаний наполнен дымом», — говорится в сообщении.

Депутат Ясмина Обрадович была доставлена в больницу после того, как в нее бросили светошумовую гранату. По словам спикера Аны Брнабич, она перенесла инсульт и в настоящее время борется за жизнь. Депутат Ясмина Каранац была ранена в голову с помощью бутылки. Пострадала также депутат Соня Илич, которая находится на восьмом месяце беременности. Брнабич облили водой.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин связал протесты внутри страны с отказом Белграда от введения антироссийских санкций. Он также подчеркнул, что ситуация в Сербии все больше напоминает цветную революцию, указав, что в начале на протестах не звучало каких-либо политических лозунгов.

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