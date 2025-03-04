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20:14, 4 марта 2025Силовые структуры

В России иностранец расправился со знакомым при помощи двух ножей и ограбил его квартиру

Иностранец получил 10,5 года за убийство знакомого в Одинцово и кражу его вещей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российский суд приговорил к 10,5 года лишения свободы 44-летнего гражданина соседнего государства, который расправился со своим знакомым при помощи дух ножей и ограбил его квартиру в Одинцово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Как установил суд, все случилось 17 декабря 2024 года в одной из квартир. Между иностранцем и его знакомым произошла ссора, в ходе которой первый схватил два ножа и зарезал оппонента. После этого злоумышленник вынес из дома погибшего телефон, банковскую карту и другие вещи.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 158 («Кража») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Шуи, подозреваемую в попытке расправы над своей полуторогодовалой дочерью.

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