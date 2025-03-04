В России заочно осудили иностранца за аферы от имени пострадавших при катастрофе на ЧАЭС

Брянский суд заочно дал 7,5 года колонии иностранцу за 18 эпизодов мошенничества

Суд в Унече вынес заочный приговор в отношении 54-летнего иностранца, виновного в 18 эпизодах мошенничества в Брянской области на почти 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в 2009 году осужденный в составе организованной группы оформлял фиктивные документы от имени людей, утративших имущество вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), и предоставлял их в органы для компенсации. Таким образом злоумышленники смогли похитить более 38 миллионов рублей.

Иностранца признали виновным по статье о мошенничестве и приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Сейчас он находится за пределами России.

Уточняется, что организатора группы осудили в 2023 году. Он получил девять лет колонии и штраф в размере полумиллиона рублей.

Ранее Благовещенский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы 54-летнего местного жителя за создание финансовой пирамиды.