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18:57, 4 марта 2025Силовые структуры

В России заочно осудили иностранца за аферы от имени пострадавших при катастрофе на ЧАЭС

Брянский суд заочно дал 7,5 года колонии иностранцу за 18 эпизодов мошенничества
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Унече вынес заочный приговор в отношении 54-летнего иностранца, виновного в 18 эпизодах мошенничества в Брянской области на почти 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в 2009 году осужденный в составе организованной группы оформлял фиктивные документы от имени людей, утративших имущество вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), и предоставлял их в органы для компенсации. Таким образом злоумышленники смогли похитить более 38 миллионов рублей.

Иностранца признали виновным по статье о мошенничестве и приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Сейчас он находится за пределами России.

Уточняется, что организатора группы осудили в 2023 году. Он получил девять лет колонии и штраф в размере полумиллиона рублей.

Ранее Благовещенский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы 54-летнего местного жителя за создание финансовой пирамиды.

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