В российском регионе из части сбежал военнослужащий с оружием

В Калининградской области задержан сбежавший из части с оружием военный

В Калининградской области задержан сбежавший из части вооруженный военнослужащий. Об этом сообщила администрация Мамоновского городского округа во «ВКонтакте».

Он самовольно покинул воинскую часть в городе Мамоново вечером 3 марта. Сотрудниками оперативных служб были предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Администрация призывала людей без необходимости не покидать дома. 4 марта беглец был пойман. Оперативно-розыскные мероприятия в муниципалитете завершены.

26 февраля сообщалось, что 2-й Восточный окружной суд приговорил военнослужащего к 5,5 года колонии строгого режима за дезертирство.