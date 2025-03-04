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15:28, 4 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе из части сбежал военнослужащий с оружием

В Калининградской области задержан сбежавший из части с оружием военный
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининградской области задержан сбежавший из части вооруженный военнослужащий. Об этом сообщила администрация Мамоновского городского округа во «ВКонтакте».

Он самовольно покинул воинскую часть в городе Мамоново вечером 3 марта. Сотрудниками оперативных служб были предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Администрация призывала людей без необходимости не покидать дома. 4 марта беглец был пойман. Оперативно-розыскные мероприятия в муниципалитете завершены.

26 февраля сообщалось, что 2-й Восточный окружной суд приговорил военнослужащего к 5,5 года колонии строгого режима за дезертирство.

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