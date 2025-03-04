Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 4 марта 2025Мир

В Сербии депутаты пострадали из-за дымовых шашек в парламенте

Три женщины-депутата пострадали из-за запуска дымовых шашек в парламенте Сербии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Три женщины-депутата пострадали из-за потасовки в парламенте Сербии с запуском дымовых шашек. Об этом сообщила спикер Скупщины Анна Брнабич, передает РИА Новости.

По словам Брнабич, в результате инцидента пострадали три женщины-парламентария, одна из которых находится на восьмом месяце беременности. Спикер парламента добавила, что у депутата Сони Илич ухудшилось самочувствие из-за дыма и шума, в связи с чем под угрозой оказались «она и ее ребенок». Брнабич также сообщила, что парламентарий Ясмина Каранац травмировала голову из-за попадания петарды. Третья женщина переволновалась.

«У Ясмины Обрадович случился инсульт, и сейчас борются за ее жизнь из-за петард», — уточнила Брнабич.

Спикер Скупщины резко осудила действия оппозиционных политиков, отметив, что им «легче бросаться в народ и народных посланников петардами», чем разрабатывать политику и предлагать жителям Сербии собственное видение будущего страны.

Ранее в зале заседаний Скупщины произошла потасовка, в ходе которой оппозиция зажгла фаеры и устроила драку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      ИИ оказался спасением для глупых людей

      В Минфине рассказали о необходимости решить проблемы с продажей валютной выручки

      Россиянин напоил знакомую 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал

      В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

      В действиях Маска увидели угрозу государственной тайне США

      Telegram ужесточил лимиты для пользователей без платной подписки

      Уничтожение Росгвардией танка ВСУ в Курской области попало на видео

      Минобороны показало кадры уничтожения французского танка ВСУ

      Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше