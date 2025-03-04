В Сербии депутаты пострадали из-за дымовых шашек в парламенте

Три женщины-депутата пострадали из-за запуска дымовых шашек в парламенте Сербии

Три женщины-депутата пострадали из-за потасовки в парламенте Сербии с запуском дымовых шашек. Об этом сообщила спикер Скупщины Анна Брнабич, передает РИА Новости.

По словам Брнабич, в результате инцидента пострадали три женщины-парламентария, одна из которых находится на восьмом месяце беременности. Спикер парламента добавила, что у депутата Сони Илич ухудшилось самочувствие из-за дыма и шума, в связи с чем под угрозой оказались «она и ее ребенок». Брнабич также сообщила, что парламентарий Ясмина Каранац травмировала голову из-за попадания петарды. Третья женщина переволновалась.

«У Ясмины Обрадович случился инсульт, и сейчас борются за ее жизнь из-за петард», — уточнила Брнабич.

Спикер Скупщины резко осудила действия оппозиционных политиков, отметив, что им «легче бросаться в народ и народных посланников петардами», чем разрабатывать политику и предлагать жителям Сербии собственное видение будущего страны.

Ранее в зале заседаний Скупщины произошла потасовка, в ходе которой оппозиция зажгла фаеры и устроила драку.