В США сообщили о «перестройке» отношений с Россией

NBС: Трамп за месяц перестроил внешнюю политику США в пользу России

Всего за один месяц президент США Дональд Трамп сумел осуществить кардинальную «перестройку» внешней политики Вашингтона, отказавшись от союза с Украиной и сблизившись с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Необычный поворот перевернул десятилетия ястребиной внешней политики в отношении России, которая обеспечивала редкую область двухпартийного консенсуса во все более разделенной стране. В последние недели американские чиновники внесли в политику ряд изменений, которые предвещают более сговорчивую позицию в отношениях с Россией», — указано в материале.

Отмечается, что такая политика Трампа вызвала восторг среди консерваторов и критиков поддержки Киева, однако она же стала причиной сильной обеспокоенности в Европе. Позиция новой администрации США, сообщает канал, стала очевидна после недавней перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. По его словам, у Америки для продолжения боев не хватит оружия и денег, а у Украины не хватит людей.