Вэнс потребовал от Украины вернуться за стол переговоров по решению конфликта

Вэнс: Власти Украины должны вернуться за стол переговоров по решению конфликта

Власти Украины должны вернуться за стол переговоров по решению конфликта и начать обсуждение с американским лидером Дональдом Трампом. Таких шагов от Киева потребовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости.

Он также призвал украинские власти сделать реальные шаги для урегулирования конфликта, а не только публичные заявления.

Ранее Вэнс заявил о совместной с Россией работой над мирным договором по Украине. Он отметил, что Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинская сторона показала свою неспособность к компромиссам.