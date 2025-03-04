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18:33, 4 марта 2025Мир

Вэнс потребовал от Украины вернуться за стол переговоров по решению конфликта

Вэнс: Власти Украины должны вернуться за стол переговоров по решению конфликта
Семен Александров (редактор)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Власти Украины должны вернуться за стол переговоров по решению конфликта и начать обсуждение с американским лидером Дональдом Трампом. Таких шагов от Киева потребовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости.

Он также призвал украинские власти сделать реальные шаги для урегулирования конфликта, а не только публичные заявления.

Ранее Вэнс заявил о совместной с Россией работой над мирным договором по Украине. Он отметил, что Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинская сторона показала свою неспособность к компромиссам.

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