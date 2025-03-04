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19:48, 4 марта 2025Мир

Вице-президент США назвал условие возобновления помощи Украине

Вэнс не исключил возобновления помощи Киеву в случае начала мирных переговоров
Семен Александров (редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

США не исключают возобновления помощи Киеву в случае начала мирных переговоров. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

«Президент ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все», — сказал политик.

Ранее Вэнс заявил о совместной с Россией работой над мирным договором по Украине. Он отметил, что Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинская сторона показала свою неспособность к компромиссам.

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