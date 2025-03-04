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12:35, 4 марта 2025Экономика

Власти назвали сдерживающий подорожание сладостей фактор

Минсельхоз РФ: Избегать сильного роста цен на сладости помогает конкуренция
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Высокий уровень конкуренции в сегменте кондитерских изделий является сдерживающим фактором для существенного роста цен на этот вид продукции. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Минсельхозе РФ.

Согласно оценке экспертов, которую привели представители властей, Россия занимает пятое место в мире по производству кондитерских изделий. Показатель нарастили в прошлом году на 3,9 процента, до 4,3 миллиона тонн, что сопровождается в стране и устойчивым ростом потребления. На рынке сейчас представлена продукция в разных ценовых категориях, доступная широкому кругу потребителей, указали в ведомстве.

Ранее во вторник, 4 марта, «Коммерсантъ» сообщил о том, что производители сладостей в России повысят отпускные цены на 5–15 процентов, в свете чего, по данным журналистов, часть продукции ждет уменьшение в размерах.

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