Власти назвали сдерживающий подорожание сладостей фактор

Минсельхоз РФ: Избегать сильного роста цен на сладости помогает конкуренция

Высокий уровень конкуренции в сегменте кондитерских изделий является сдерживающим фактором для существенного роста цен на этот вид продукции. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Минсельхозе РФ.

Согласно оценке экспертов, которую привели представители властей, Россия занимает пятое место в мире по производству кондитерских изделий. Показатель нарастили в прошлом году на 3,9 процента, до 4,3 миллиона тонн, что сопровождается в стране и устойчивым ростом потребления. На рынке сейчас представлена продукция в разных ценовых категориях, доступная широкому кругу потребителей, указали в ведомстве.

Ранее во вторник, 4 марта, «Коммерсантъ» сообщил о том, что производители сладостей в России повысят отпускные цены на 5–15 процентов, в свете чего, по данным журналистов, часть продукции ждет уменьшение в размерах.