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01:41, 4 марта 2025Бывший СССР

Зеленский назначил Залужного на новую должность

Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Off / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Великобритании Валерия Залужного на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. Текст указа опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Назначить Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — указано в документе.

ИМО основана в 1948 году. Данное учреждение отвечает за меры по повышению безопасности морского судоходства и обеспечения его безопасности.

Ранее Залужный пообещал продолжить конфликт с Россией. «Мы выбираем бороться, чтобы защитить наши дома, семьи и будущее. Эта война не окончена. Украина не сдастся», — заявил он.

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