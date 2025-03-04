Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

Губернатор Ярославля поручил разобраться в платежках за отопление в регионе

Жители Ярославля пожаловались на большие счета за отопление, несмотря на то, что зима в регионе была аномально теплой. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей обращаться в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что в домах, где есть счетчики, плата рассчитывается на основании их показаний. В домах, где их нет, начисления производятся по нормативу. Губернатор также поручил Министерству тарифного регулирования оценить работу ресурсоснабжающих организаций и учесть информацию при установлении тарифов на ЖКУ на следующий отопительный период.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что январь 2025 года стал самым теплым для большого количества городов России. При этом в феврале морозы вернулись в среднюю полосу Центральной России.