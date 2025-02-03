Россиянам назвали причину теплой зимы

Январь 2025 года стал самым теплым для большого количества городов России, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Причину теплой зимы синоптик назвал в разговоре с «Лентой.ру».
«Дело в том, что в нынешнем зимнем сезоне наблюдается повышенная стабильность атмосферных процессов, которая заключается в том, что высотная фронтальная зона располагается в своем крайнем северном положении и проходит через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр. Все циклоны в основном придерживаются этой высотной фронтальной зоны», — сообщил Шувалов.
По словам специалиста, средняя полоса, южная часть и даже часть северных областей европейской части России остаются в теплом секторе проходящих по северу циклонов.
«Именно поэтому у нас держится вот такая колоссальная аномалия температуры, которая в месячном разрезе достигает на европейской территории шести градусов выше нормы, а за Уралом местами восьми-девяти градусов выше обычного», — добавил он.
За счет этого нестандартного и очень своеобразного положения высоты фронтальной зоны у нас этот январь будет самым теплым за весь ряд наблюдений для очень большого количества городов. В них входят Тула, Рязань, повторит предыдущий рекорд Брянск, Калуга, Курск. Все эти города продемонстрируют самый высокий результат за весь ряд наблюдений
Ранее Шувалов рассказал, что в феврале на среднюю полосу России вернутся морозы. Он добавил, что, начиная с понедельника, 3 февраля, и ночная, и дневная температуры станут отрицательными.