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07:00, 3 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали причину теплой зимы

Синоптик Шувалов: Январь стал самым теплым для большого количества городов РФ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Январь 2025 года стал самым теплым для большого количества городов России, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Причину теплой зимы синоптик назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что в нынешнем зимнем сезоне наблюдается повышенная стабильность атмосферных процессов, которая заключается в том, что высотная фронтальная зона располагается в своем крайнем северном положении и проходит через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр. Все циклоны в основном придерживаются этой высотной фронтальной зоны», — сообщил Шувалов.

По словам специалиста, средняя полоса, южная часть и даже часть северных областей европейской части России остаются в теплом секторе проходящих по северу циклонов.

«Именно поэтому у нас держится вот такая колоссальная аномалия температуры, которая в месячном разрезе достигает на европейской территории шести градусов выше нормы, а за Уралом местами восьми-девяти градусов выше обычного», — добавил он.

За счет этого нестандартного и очень своеобразного положения высоты фронтальной зоны у нас этот январь будет самым теплым за весь ряд наблюдений для очень большого количества городов. В них входят Тула, Рязань, повторит предыдущий рекорд Брянск, Калуга, Курск. Все эти города продемонстрируют самый высокий результат за весь ряд наблюдений

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

Ранее Шувалов рассказал, что в феврале на среднюю полосу России вернутся морозы. Он добавил, что, начиная с понедельника, 3 февраля, и ночная, и дневная температуры станут отрицательными.

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