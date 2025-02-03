Россиянам назвали причину теплой зимы

Синоптик Шувалов: Январь стал самым теплым для большого количества городов РФ

Январь 2025 года стал самым теплым для большого количества городов России, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Причину теплой зимы синоптик назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что в нынешнем зимнем сезоне наблюдается повышенная стабильность атмосферных процессов, которая заключается в том, что высотная фронтальная зона располагается в своем крайнем северном положении и проходит через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр. Все циклоны в основном придерживаются этой высотной фронтальной зоны», — сообщил Шувалов.

По словам специалиста, средняя полоса, южная часть и даже часть северных областей европейской части России остаются в теплом секторе проходящих по северу циклонов.

«Именно поэтому у нас держится вот такая колоссальная аномалия температуры, которая в месячном разрезе достигает на европейской территории шести градусов выше нормы, а за Уралом местами восьми-девяти градусов выше обычного», — добавил он.

За счет этого нестандартного и очень своеобразного положения высоты фронтальной зоны у нас этот январь будет самым теплым за весь ряд наблюдений для очень большого количества городов. В них входят Тула, Рязань, повторит предыдущий рекорд Брянск, Калуга, Курск. Все эти города продемонстрируют самый высокий результат за весь ряд наблюдений Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

Ранее Шувалов рассказал, что в феврале на среднюю полосу России вернутся морозы. Он добавил, что, начиная с понедельника, 3 февраля, и ночная, и дневная температуры станут отрицательными.