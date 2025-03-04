Жители Сызрани рассказали о взрывах и стрельбе в районе нефтезавода

Shot: В Сызрани в районе НПЗ прогремели взрывы

В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Сызрани прогремели взрывы и стрельба. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что прозвучало от трех до пяти громких звуков, а в небе над городом были видны яркие вспышки. По словам очевидцев, от взрывной волны в домах затряслись окна.

Предварительно, нефтезавод подвергся атаке украинских войск. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее стало известно о пожаре на нефтепроводе в ростовском поселке Чертково. Возгорание началось после атаки беспилотников.

