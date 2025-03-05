51-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье

Немецкая супермодель Хайди Клум вышла в свет в черном платье с глубоким декольте

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум пришла на вечеринку в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье со шлейфом, разрезом до бедра и глубоким декольте. При этом она частично продемонстрировала грудь. В качестве обуви звезда выбрала босоножки на каблуке в тон. Вдобавок она распустила волосы и нанесла мейкап с акцентом на глаза.

Ранее в марте Хайди Клум в нижнем белье снялась в рекламе. Она позировала перед камерой в комплекте с кружевами итальянского бренда Intimissimi.