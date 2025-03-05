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22:08, 5 марта 2025Ценности

51-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье

Немецкая супермодель Хайди Клум вышла в свет в черном платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум пришла на вечеринку в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье со шлейфом, разрезом до бедра и глубоким декольте. При этом она частично продемонстрировала грудь. В качестве обуви звезда выбрала босоножки на каблуке в тон. Вдобавок она распустила волосы и нанесла мейкап с акцентом на глаза.

Ранее в марте Хайди Клум в нижнем белье снялась в рекламе. Она позировала перед камерой в комплекте с кружевами итальянского бренда Intimissimi.

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