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21:55, 5 марта 2025Экономика

Мошенники выманили у российского экономиста более десяти миллионов рублей

В Белорецке мошенники убедили экономиста отдать 10 млн руб. и заложить квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

43-летняя жительница Белорецка, работающая экономистом, рассталась более чем с десятью миллионами рублей под давлением мошенников. О ситуации рассказали в пресс-службе управления МВД по Башкортостану.

Как сообщается, по инструкции аферистов женщина загрузила на свой телефон некое приложение для инвестирования. Вскоре после первого взноса махинаторы убедили ее взять кредит на два миллиона рублей. Ссуду экономисту пришлось взять под залог квартиры. Когда пришел срок расплачиваться по кредиту, россиянка попыталась вывести средства со своего брокерского счета, но не смогла. Цифровые комбинации, выданные ей при регистрации, оказались бесполезны.

Аферисты заявили пострадавшей, что для разблокировки счета необходимо либо прилететь в Германию, либо оформить еще несколько кредитов. Не имея возможности приехать лично, женщина взяла деньги в банке. Ссуды ей пришлось оформлять на знакомых, а суммы варьировались от 160 тысяч 1,3 миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ловушку аферистов попалась жительница Кирова. Женщина так же хотела заработать на инвестициях и ради этого взяла несколько кредитов и одолжила деньги у родных и друзей. Кроме того, мечтая о скорой прибыли, она продала квартиру, купленную в ипотеку. Доверчивость обошлась кировчанке в 13 миллионов рублей.

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