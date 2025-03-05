Россиянка поверила аферистам и потеряла больше десятка миллионов рублей

Кировчанка согласилась открыть брокерский счет и потеряла 13 млн рублей

Жительница города Кирова потеряла больше десятка миллионов рублей, пытаясь заработать на брокерском счете. О мошеннической схеме она рассказала в выпуске передачи «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Оставшись после потери кормильца одна с двумя детьми, кировчанка находилась в поисках подработки. В сети она наткнулась на объявление мошенников, обещавших солидный доход от инвестиций. Женщина заинтересовалась предложением, особенно убедительно выглядели письма на английском языке, которые отправляла «компания».

На открытый брокерский счет россиянка положила не только все свои накопления — мечтая о скорой прибыли, она взяла несколько кредитов в банке и одолжила деньги у родственников и подруги. Вдобавок кировчанка выставила на продажу свою ипотечную квартиру. «Я понимала, что теперь туда вложены не только мои деньги, поэтому дальше все закрутилось как снежный ком», — признается пострадавшая. Любые сомнения, по ее словам, махинаторы умело развеивали. Доверчивость обошлась кировчанке в 13 миллионов рублей.

Ранее жертвой телефонного мошенничества стала 75-летняя жительница Солнечногорска. Под предлогом перерасчета трудового стажа аферисты выманили у пенсионерки паспортные данные, а затем, представившись сотрудниками ФСБ, убедили ее расстаться с жильем и сбережениями.