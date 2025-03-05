Американский комик высмеял внешний вид Зеленского

Американский комик Фишер высмеял внешний вид президента Украины Зеленского

Американский комик и актер Тайлер Фишер во время выступления высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Фрагмент концерта доступен на его странице в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я ехал на такси Uber, и тут парень кричит: "Зеленский!" Я думаю: "Ох, черт! Я правда на него похож. Черт!" Он говорит: "Возвращайся на Украину!"» — рассказал комик. Фишер пошутил, что его приняли за украинского лидера из-за внешнего вида — он был одет в бежевую куртку и бежевые брюки.

Затем комик попытался спародировать политика. «"Нам нужно больше оружия" — звучит так, будто я немец. Я не знаю. Никто не может имитировать украинский акцент», — сказал он.

28 февраля Зеленский посетил США. В ходе визита политика пристыдили из-за повседневной одежды. Он появился в Белом доме в лонгсливе, брюках и кроссовках черного цвета. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — сказал ему один из журналистов. Украинский лидер ответил, что у него есть костюмы, однако он будет носить их после окончания конфликта.