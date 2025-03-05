Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:30, 5 марта 2025Силовые структуры

ФСИН опровергла информацию о планах отпустить киллера Лешу Солдата по УДО

ФСИН: Киллер Ореховской ОПГ Леша Солдат не писал никаких заявлений об УДО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Осужденный на 23 года киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов известный в криминальном мире как Леша Солдат, не подавал никаких заявлений об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в среду, 5 марта, «Ленте.ру» рассказали в управлении ФСИН по Липецкой области.

В управлении региональной ФСИН отметили, что Шерстобитов продолжает отбывать наказание, и отметили, что фейки, связанные с личностью известного киллера 90-х, появляются регулярно, не менее раза в год. «Ленте.ру» удалось связаться с людьми из окружения Леши Солдата, которые отметили, что у него нет планов подавать заявления на УДО или отправиться в зону проведения СВО.

Шерстобитов, по словам его знакомых, планирует до конца отбыть свой срок.

Ранее сообщалось, что администрация ИК-2 одобрила условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного на 23 года киллера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексея Шерстобитова (Леша Солдат), его ходатайство направлено в суд, который и должен принять окончательное решение.

Ранее Лента.ру рассказывала о причинах развода Алексея Шерстобитова с супругой Мариной Шерстобитовой (Дружко).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      В Харькове прогремел взрыв

      Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

      В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

      Военный эксперт оценил запрет на передачу Украине разведданных США

      Глава российского МВД отчитался о росте числа экстремистских преступлений

      Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

      Глава МИД Сербии взял ответственность за голосование в ООН по Украине

      В подполье сообщили об ударах по технике НАТО под Киевом

      В России рассказали о применении дронов-ретрансляторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше