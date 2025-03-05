Главаря банды приговорили к пожизненному сроку за серию расправ и грабежей в ЛНР

Суд приговорил к пожизненному сроку главаря банды за 7 убийств и грабежи в ЛНР

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к пожизненному лишению свободы главаря банды, виновного в серии расправ и грабежей на территории региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, мужчина создал устойчивую вооруженную группу, в состав которой входил его брат и еще один участник. За период с 2019 по 2021 год члены этой банды совершили восемь разбойных нападений на местных жителей, во время которых требовали передать им деньги и имущество, угрожая оружием.

Всего злоумышленники успели завладеть имуществом на 10 миллионов рублей. Кроме того, руководитель банды совершил семь расправ, в том числе над директором ювелирного магазина «Изумруд» и тремя членами ее семьи.

Уточняется, что на вооружении банды находились оружие, боеприпасы и гранаты, которые им поставляли трое местных жителей.

Главарь проведет назначенный срок в колонии особого режима. Двое других участников банды осуждены на 12 и 19 лет в колонии строгого режима.

Ранее Денис Писчиков по кличке «Уральский Раскольников», приговоренный к пожизненному сроку, признался еще в двух расправах.