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02:56, 5 марта 2025Бывший СССР

Госдума дала Белоруссии отсрочку по выплате долга перед Россией

Госдума дала Белоруссии отсрочку до 2036 года по выплате долга перед Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение России и Белоруссии о предоставлении отсрочки по выплатам государственных кредитов Минску. Об этом этом сообщает «БелТА».

По данным агентства, платежи по белорусскому долгу перед Кремлем в соответствии с документом переносятся на 2031-2036 годы — то есть на 7-12 лет.

Отмечается, что в общей сложности под соглашение попадает около 800 миллионов долларов задолженности Белоруссии. Решение об отсрочке платежей было принято по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что оно связано с необходимостью «снижения платежной нагрузки на бюджет Республики Беларусь».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности.

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