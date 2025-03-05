Госдума дала Белоруссии отсрочку по выплате долга перед Россией

Госдума дала Белоруссии отсрочку до 2036 года по выплате долга перед Россией

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение России и Белоруссии о предоставлении отсрочки по выплатам государственных кредитов Минску. Об этом этом сообщает «БелТА».

По данным агентства, платежи по белорусскому долгу перед Кремлем в соответствии с документом переносятся на 2031-2036 годы — то есть на 7-12 лет.

Отмечается, что в общей сложности под соглашение попадает около 800 миллионов долларов задолженности Белоруссии. Решение об отсрочке платежей было принято по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что оно связано с необходимостью «снижения платежной нагрузки на бюджет Республики Беларусь».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности.