ВСУ перестали получать данные для точечных ударов от США

ВСУ перестали получать данные для точечных ударов до встречи Зеленского и Трампа

Украинские военные перестали получать данные для ударов дальнобойных систем залпового огня HIMARS еще до встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, а также прекращения поставок военной помощи США, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских военных.

По данным издания, как минимум одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), работающих с HIMARS, за последний месяц не получало координат для ударов дальше, чем на 60 километров от линии соприкосновения.

«В последние недели эти координаты перестали поступать», — сказал изданию военнослужащий ВСУ.

Ранее США отказались передавать Украине данные для точечных ударов.