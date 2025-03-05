Известная блогерша рассказала о пугавших ее бойфренда-иностранца Россией друзьях

Блогерша Хоффман заявила, что ее возлюбленного-иностранца пугали мифами о России

Популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) рассказала, как друзья пугали ее бойфренда, живущего в Германии, мифами о России. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «правило 34», доступном на YouTube.

По словам блогерши, многие друзья отговаривали ее бойфренда от поездки в Россию. В частности, они утверждали, что в аэропорту ему подкинут наркотики, а затем его изобьют, когда узнают, что он иностранец. Кроме того, друзья пугали молодого человека тем, что он не сможет вернуться из России, так как у него отберут паспорт, а затем его отправят в Сибирь на каторгу.

Хоффман уточнила, что об этом говорили друзья, которые родились в России и переехали в Германию около 20 лет назад.

Блогерша призналась, что ей было обидно слышать такие суждения о стране. «Конечно, у нас есть какие-то свои проблемы определенные. Но по факту, мне кажется, у нас очень добрые люди», — сказала она.

Ранее Хоффман рассказала, как ее возлюбленный-иностранец относится к России. Блогерша заявила, что он в восторге от страны.