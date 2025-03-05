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09:09, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева раскритиковала россиянок в очках за яркий макияж

Врач Малышева раскритиковала женщин с дальнозоркостью и ярким макияжем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала женщин с дальнозоркостью, которые носят увеличивающие глаза очки и при этом ярко красятся. Выпуск программы «Жить здорово!», в котором она высказала такое мнение, доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала женщин с дальнозоркостью, носящих увеличивающие глаза очки, никогда не краситься ярко. «Это просто жесть. Это вульгарно, некрасиво. Это просто ужасно», — выразила врач свое возмущение.

Она также добавила, что оправа очков при дальнозоркости не должна быть большой и выходить за нижнее веко. В противном случае линзы для дальнозорких будут увеличивать морщины под глазами, отметила врач.

Ранее Малышева дала россиянкам личный ненаучный совет. Она заявила, что девушкам не следует общаться с мужчинами, которые предъявляют претензии еще до начала отношений.

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