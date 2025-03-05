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11:12, 5 марта 2025Россия

Медведев объяснил смысл «лютой выволочки» Зеленскому в Белом доме

Зампред СБ Медведев: Выволочка Зеленскому в Белом доме была устроена напоказ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

«Лютая выволочка» Владимиру Зеленскому в Белом доме была устроена напоказ, ее адресатами были все участники международного политического процесса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению российского политика, Зеленский во время посещения Белого дома «достал» президента США Дональда Трампа и его команду и американцы решили демонстративно наказать его.

«Адресат — все, кто вокруг. Собственное население (...), фригидная Европа (...) и наша страна — типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам», — объяснил смысл «выволочки» Медведев.

Ранее российский военблогер Юрий Подоляка заявил, что Дональд Трамп — американский аналог генсека КПСС и президента СССР Михаила Горбачева.

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