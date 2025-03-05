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10:58, 5 марта 2025Россия

В России увидели в Трампе аналог Горбачева

Военблогер Подоляка назвал президента США Трампа аналогом Горбачева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп — американский аналог генсека КПСС и президента СССР Михаила Горбачева. Таким американского лидера увидел российский военблогер Юрий Подоляка. Об этом он написал в Telegram.

По словам публициста, Трамп в своем обращении к Конгрессу не сказал ничего нового и все, что он произнес в выступлении, повторяет выступление Горбачева на XXVII съезде КПСС, которое Подоляка назвал роковым для страны. Блогер иронично пожелал американскому лидеру удачи.

«Если убрать детали и внутренний фон эпохи, концептуально то же самое (...). Я желаю Трампу добиться "полного успеха" и того же результата, что и Горбачев», — намекнул на распад страны Подоляка.

Ранее в России увидели отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту».

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