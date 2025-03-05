Министр МВД раскрыл количество найденных благодаря камерам видеонаблюдения преступников

Колокольцев: МВД задержало свыше 4,5 подозреваемых благодаря видеонаблюдению

Полиция нашла более 4,5 тысячи граждан, разыскиваемых за различные преступления, благодаря системе камер видеонаблюдения. Об этом в среду, 5 марта, на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента России Владимира Путина рассказал министр МВД Владимир Колокольцев.

По данным полиции, в 2024 году технические средства видеонаблюдения позволили выявить 4,5 тысячи преступников. Колокольцев отметил, что за тот же год количество убийств снизилось на 10 процентов. На 8 процентов меньше зафиксировано случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Разбоев стало меньше на 16 процентов, а грабежей — на 20 процентов.

«Технические средства видеонаблюдения позволили выявить 4,5 тысячи граждан, разыскиваемых за совершение противоправных деяний», — сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.