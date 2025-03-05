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15:02, 5 марта 2025Силовые структуры

В России стали меньше убивать

Глава МВД Колокольцев: В России снизилось число убийств на 10 % в 2024 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России стали меньше убивать. Такие данные назвал глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, количество убийств снизилось на 10 процентов в 2024 году. Также отмечается сокращение на 8 процентов случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев стало меньше на 16 процентов, а грабежей — на 20 процентов.

Глава МВД указал на снижение числа угонов на 13 процентов. В общественных местах стало безопаснее. Колокольцев констатировал оздоровление криминальной обстановки в стране.

Президент России Владимир Путин сообщил о снижении уличной преступности в стране.

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