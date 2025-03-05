В России стали меньше убивать. Такие данные назвал глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, передает РИА Новости.
По его словам, количество убийств снизилось на 10 процентов в 2024 году. Также отмечается сокращение на 8 процентов случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев стало меньше на 16 процентов, а грабежей — на 20 процентов.
Глава МВД указал на снижение числа угонов на 13 процентов. В общественных местах стало безопаснее. Колокольцев констатировал оздоровление криминальной обстановки в стране.
Президент России Владимир Путин сообщил о снижении уличной преступности в стране.