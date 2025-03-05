Президент Путин сообщил о снижении уличной преступности в России

Президент России сообщил о снижении уличной преступности в стране

Путин призвал жестко реагировать на проявления экстремизма и радикализма в России

Начало событий в новости Путин призвал жестко реагировать на проявления экстремизма и радикализма в России

Президент России Владимир Путин сообщил о снижении уличной преступности в стране. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

«Снизилась уличная преступность», — сказал глава государства.

Ранее Путин отметил сокращение числа рецидивов преступлений. По его словам, в России становится меньше случаев, когда понесший наказание снова совершает преступление. Кроме того, президент призвал оперативно и жестко реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма в РФ.