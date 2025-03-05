Путин призвал жестко реагировать на проявления экстремизма и радикализма в России

Путин: Необходимо жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма в РФ

Президент России Владимир Путин призвал оперативно и жестко реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма в стране. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, передает ТАСС.

По словам Путина, национальная и религиозная нетерпимость является угрозой единству и сплоченности многонационального народа РФ. Он напомнил, что борьба с экстремизмом остается важной задачей для сотрудников органов внутренних дел.

Ранее президент страны также призвал сотрудников МВД встать на защиту молодежи от втягивания в криминальную деятельность, связанную с наркотрафиком и киберпреступностью.