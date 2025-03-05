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10:43, 5 марта 2025Россия

Многодетная россиянка нашла бездыханным пятимесячного сына

Е1.ru: В Екатеринбурге многодетная мать нашла бездыханным пятимесячного сына
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге многодетная мать нашла бездыханным пятимесячного сына. Все произошло в доме в проезде Горнистов, об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям издания, россиянка покормила ребенка смесью и уложила спать. Затем она решила проверить малыша и обнаружила, что он не двигается. Родительница вызвала скорую помощь. Медики не смогли спасти малыша.

Знакомый семьи рассказал, что женщина и ее муж в прошлом имели проблемы с законом. Их штрафовали за плохое выполнение родительских обязанностей. Пара воспитывают 13-летнюю дочь и 5-летнего мальчика. Пятимесячный малыш был третьим.

Следователи пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске Кемеровской области женщина нашла на улице ночью четырехлетнюю девочку. Ребенка доставили в отдел полиции, спустя некоторое время туда прибыла его мать с заявлением о пропаже.

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