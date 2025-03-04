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09:43, 4 марта 2025Россия

На улице российского города ночью нашли четырехлетнюю девочку

В Прокопьевске женщина нашла на улице ночью четырехлетнюю девочку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Полиции Кузбасса

В Прокопьевске Кемеровской области женщина нашла на улице ночью четырехлетнюю девочку. Об этом сообщило управление МВД по Кузбассу в Telegram-канале.

Ребенок в районе полуночи находился на улице Кучина, где его обнаружила прохожая. Девочка смогла назвать свое имя, но не объяснила, как оказалась так поздно на улице и где находятся ее родители.

«У девочки была мокрая одежда и очень холодные руки. Женщина сразу позвонила в полицию, а до приезда сотрудников завела ребенка домой и напоила горячим чаем со сладостями», — говорится в сообщении ведомства.

Четырехлетнюю девочку доставили в отдел полиции. Туда же спустя несколько часов обратилась мать ребенка с сообщением о пропаже. Правоохранители установили, что женщина вместе с сожителем распивала спиртное у друзей, после чего отправила сожителя вместе с девочкой домой — тогда она убежала от спутника и потерялась.

Ранее на северо-востоке Москвы в подъезде нашли младенца, который спал рядом с пьяной матерью. Ребенка рядом с 28-летней матерью нашли в подъезде на 13-й Парковой улице, его доставили в больницу.

ЖЗЛ
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