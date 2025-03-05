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13:18, 5 марта 2025Путешествия

Моряк из Японии попытался ввезти в Россию рога буйвола в каюте корабля

ФТС: Моряк из Японии попытался ввезти на Сахалин рога буйвола в каюте
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Моряк из Японии попытался ввезти в Россию рога буйвола. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Сотрудники ведомства на Сахалине обнаружили запрещенный предмет в каюте корабля японца. Рога животного происхождения были с декором из веревки и аппликацией в виде драконов.

Нарушитель объяснил, что купил сувенир на частной распродаже подержанных вещей за 2000 японских иен (1,2 тысячи рублей), о необходимости декларировать такие товары он не знал.

«Рога буйвола как товар животного происхождения подлежат ветеринарному контролю», — заметили в ведомстве. В итоге предмет вывезли обратно в Японию, а в отношении иностранца составили административные протоколы.

Ранее три россиянки оказались под угрозой тюрьмы из-за цепочек в багаже. Они попытались вывезти из страны золотые украшения на 5,7 миллиона рублей.

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