Моряк из Японии попытался ввезти в Россию рога буйвола в каюте корабля

ФТС: Моряк из Японии попытался ввезти на Сахалин рога буйвола в каюте

Моряк из Японии попытался ввезти в Россию рога буйвола. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Сотрудники ведомства на Сахалине обнаружили запрещенный предмет в каюте корабля японца. Рога животного происхождения были с декором из веревки и аппликацией в виде драконов.

Нарушитель объяснил, что купил сувенир на частной распродаже подержанных вещей за 2000 японских иен (1,2 тысячи рублей), о необходимости декларировать такие товары он не знал.

«Рога буйвола как товар животного происхождения подлежат ветеринарному контролю», — заметили в ведомстве. В итоге предмет вывезли обратно в Японию, а в отношении иностранца составили административные протоколы.

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