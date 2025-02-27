Россиянки оказались под угрозой тюрьмы из-за трех цепочек в багаже

ФТС: Россиянки попытались вывезти в Турцию золото на 5,7 миллиона рублей

Россиянки оказались под угрозой тюрьмы из-за трех золотых цепочек стоимостью 5,7 миллиона рублей в багаже. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Три женщины собирались улететь из Грозного в Стамбул, Турция, но их остановили в зоне таможенного контроля.

При личном досмотре у пассажиров нашли три золотые цепи, которые те попытались вывезти из страны. Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999 пробы, общий вес драгоценностей составил 730 граммов.

Россиянки признались, что это их личные вещи, а с таможенными правилами они не знакомы. Тем не менее на них завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее иностранец решил сделать предложение русской девушке и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина прилетел в Россию с помолвочным кольцом стоимостью 22 миллиона рублей.

