Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:31, 27 февраля 2025Путешествия

Россиянки оказались под угрозой тюрьмы из-за трех цепочек в багаже

ФТС: Россиянки попытались вывезти в Турцию золото на 5,7 миллиона рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: ФТС России

Россиянки оказались под угрозой тюрьмы из-за трех золотых цепочек стоимостью 5,7 миллиона рублей в багаже. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Три женщины собирались улететь из Грозного в Стамбул, Турция, но их остановили в зоне таможенного контроля.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Таможня берет добро Российского генерала обвинили в помощи контрабандистам. У него нашли золотые слитки и миллионы
Таможня берет доброРоссийского генерала обвинили в помощи контрабандистам. У него нашли золотые слитки и миллионы
27 декабря 2019

При личном досмотре у пассажиров нашли три золотые цепи, которые те попытались вывезти из страны. Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999 пробы, общий вес драгоценностей составил 730 граммов.

Россиянки признались, что это их личные вещи, а с таможенными правилами они не знакомы. Тем не менее на них завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее иностранец решил сделать предложение русской девушке и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина прилетел в Россию с помолвочным кольцом стоимостью 22 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

      Более половины студентов московских колледжей нашли работу во время учебы

      Алаудинов показал архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

      Бари Алибасов рассказал о вони от Юрия Лозы

      В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

      Москвичей предупредили о мокром снеге

      Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

      Буданов назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине

      Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

      В США спрогнозировали снижение населения Украины к концу века до 15 миллионов человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше