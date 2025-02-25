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12:27, 25 февраля 2025Путешествия

Иностранец решил сделать предложение россиянке в Москве и нарвался на уголовное дело

Иностранца с кольцом для девушки за 22 миллиона рублей задержали в Домодедово
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прилетевший в Москву иностранец решил сделать предложение русской девушке и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Сотрудники аэропорта Домодедово обнаружили незадекларированное ювелирное изделие американского бренда Harry Winston стоимостью 22 миллиона рублей в рюкзаке 60-летнего мужчины.

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Во время задержания пассажир пояснил, что помолвочное кольцо привез в подарок невесте, а с таможенными правилами не знаком. Отмечается, что иностранец прибыл в российскую столицу из Австралии транзитом через ОАЭ.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере»), — говорится в сообщении. — Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет либо штраф до 500 тысяч рублей».

Ранее пассажирка из Дубая привезла в Россию украшения на 5 миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Женщину остановили в «зеленом» коридоре в московском аэропорту Домодедово.

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