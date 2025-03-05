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14:05, 5 марта 2025Из жизни

Мужчина опробовал симулятор боли при родах и попал в больницу с некрозом

В Китае у мужчины развился некроз кишечника из-за симулятора боли при родах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Kirton / Reuters

В Китае женщина три часа мучила жениха симулятором боли при родах и привела к отмене свадьбы. Об этом пишет China Times.

Женщина решила перед свадьбой объяснить жениху, как ощущаются роды, чтобы впоследствии он был более внимательным. Для этого она отвезла его в родильным дом, которым управляет ее сестра. Там она заставила его опробовать симулятор боли при родах. К мужчине прикрепили электроды, которые имитировали неприятные ощущение при помощи электрических импульсов.

Мой бойфренд начал чувствовать себя несчастным с восьмого уровня боли, а к десятому уровню не мог удержаться от ругательств. На двенадцатом уровне он вспотел и стал учащенно дышать из-за сильной боли. К концу эксперимента он был полностью измотан, а его живот стал твердым, как доска

невеста пострадавшего

После симулятора мужчину рвало, и он еще неделю мучился от боли в животе, пока не попал в больницу. Врачи обнаружили, что у него развился некроз кишечника. Ему экстренно провели операцию, и он выжил.

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Когда родственники мужчины узнала о произошедшем, они запретили невесте навещать его и отменили грядущую свадьбу. Кроме того, они задумали подать на женщину в суд. Если ее признают виновной, ей грозит до трех лет за решеткой, а также выплата компенсации.

Ранее сообщалось, что ковбой оказался слабее женщины и с трудом справился с десятым уровнем менструальной боли на симуляторе, в то время как она спокойно перенесла все мучения. Видео с реакцией участников эксперимента было опубликовано в интернете.

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