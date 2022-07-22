Мужчина испытал симулятор менструальной боли и оказался слабее женщины

Daily Mail: ковбой испытал симулятор месячных и с трудом справился с болью

Ковбой оказался слабее женщины и с трудом справился с десятым уровнем менструальной боли на симуляторе, в то время как она спокойно перенесла все мучения. Видео с реакцией испытуемых набрало миллионы просмотров, сообщает Daily Mail.

Компания Someday привезла на ежегодный ковбойский фестиваль Stampede Rodeo свою разработку — симулятор менструальной боли. Испытать его на себе вызвался ковбой Эндрю Так. Для этого к нему прикрепили электроды, которые электрическими импульсами заставляют сокращаться мышцы нижней части живота и бедер.

На четвертом уровне боли ковбой вздрогнул. На пятом, который, по данным Somedays, соответствует ощущениям большинства женщин во время месячных, он описал свои ощущение так: «Невесело». Мужчина старался шутить и смеяться, но иногда мог лишь охать и тяжело дышать. Когда включили седьмой уровень, ковбой почувствовал боль даже в ногах. На девятом испытуемый так обильно потел, что один из зрителей поделился с ним бумажным полотенцем. На последнем уровне Так попытался встать. Стоя, он успел выдать ковбойское «Йи-ха», но от боли его ноги подкосились. Когда симулятор выключили, ковбой сказал: «Это так ужасно».

После ковбоя симулятор решила попробовать женщина, которая в тот момент испытывала настоящую менструальную боль. Она без особых эмоций выдержала все уровни и в конце облегченно вздохнула. Девушка призналась, что симулятор очень точно имитировал реальную боль.

Эксперимент продолжили мужчина и женщина, состоящие в отношениях. Они вместе решили испытать симулятор. Мужчина сдался на восьмом уровне. Он сказал, что не понимает, как его девушка способна делать хоть что-то во время менструации.

Людям с менструальными болями постоянно говорят, что их боль нормальна и что «все не может быть так плохо». В Somedays мы считаем, что все люди, сталкивающиеся с менструальными болями, заслуживают поддержки с сайта компании Somedays

Видео с реакцией участников эксперимента было опубликовано в интернете и собрало два миллиона лайков и больше 15 миллионов просмотров. В комментариях пользователи похвалили организаторов за идею и выразили уважение мужчинам, который решились испытать симулятор.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая обнаружил у себя менструации. Оказалось, что он является интерсексом и имеет не только мужские гениталии, но и женские репродуктивные органы — яичники и матку.