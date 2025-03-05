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20:35, 5 марта 2025Путешествия

Назван лучший месяц для посещения Стамбула в 2025 году

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская блогерша назвала март лучшим месяцем для посещения Стамбула в 2025 году. Об этом она рассказала в видео на своей странице @leyla.from.istanbul в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, именно на этот месяц выпадает праздник Рамазан, а это значит, что заведения и улицы будут пусты.

При этом другая россиянка ранее рекомендовала избегать праздничных дат в Турции. Автор публикации отметила, что в турецком городе и в обычное время многолюдно, а в дни государственных праздников турки массово выходят на улицы.

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