Подозреваемую в поджоге банкомата россиянку отправили под домашний арест

В Перми суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге банкомата

В Перми суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге банкомата. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным издания, Свердловский районный суд отправил 47-летнюю женщину под домашний арест с запретом определенных действий на два месяца. Она подозревается в поджоге банкомата.

Инцидент произошел 2 марта на улице Ленина. Поджигательницей оказалась учительница труда, которую обманули мошенники. Ее оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что троих россиян осудили за планирование поджога избирательного штаба Владимира Путина.