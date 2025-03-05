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16:48, 5 марта 2025Силовые структуры

Подозреваемую в поджоге банкомата россиянку отправили под домашний арест

В Перми суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге банкомата
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Перми суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге банкомата. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным издания, Свердловский районный суд отправил 47-летнюю женщину под домашний арест с запретом определенных действий на два месяца. Она подозревается в поджоге банкомата.

Инцидент произошел 2 марта на улице Ленина. Поджигательницей оказалась учительница труда, которую обманули мошенники. Ее оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что троих россиян осудили за планирование поджога избирательного штаба Владимира Путина.

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