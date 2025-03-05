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14:50, 5 марта 2025Силовые структуры

Троих россиян осудили за планирование поджога избирательного штаба Путина

Трое жителей Новосибирской области получили до 18 лет за покушение на теракт
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил троих жителей Новосибирской области — Сергея Дементьева, Артема Жиленкова и Дмитрия Родькина — к срокам до 18 лет лишения свободы за планирование поджога избирательного штаба Владимира Путина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по статье о покушении на террористический акт. Дементьев получил 18 лет лишения свободы, Жиленков — 17 лет лишения свободы, а Родькин — 16 лет. Все трое будут отбывать первые три года наказания в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.

Как установил суд, Дементьев вступил в контакт с представителями «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией). Он сообщил им о своей готовности совершить на территории России теракты. Затем он получил задание от куратора и вместе со своими знакомыми Родькиным и Жиленковым занимался сбором информации о здании регионального избирательного штаба Путина в Барнауле.

Кроме того, они получили от украинского куратора инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств и изготовили их для поджога здания избирательного штаба. Совершить поджог они не успели, их задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России Юрия Прасолова, собиравшегося подорвать здание администрации города Таврийска в Херсонской области.

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