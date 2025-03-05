Троих россиян осудили за планирование поджога избирательного штаба Путина

Трое жителей Новосибирской области получили до 18 лет за покушение на теракт

2-й Восточный окружной военный суд приговорил троих жителей Новосибирской области — Сергея Дементьева, Артема Жиленкова и Дмитрия Родькина — к срокам до 18 лет лишения свободы за планирование поджога избирательного штаба Владимира Путина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по статье о покушении на террористический акт. Дементьев получил 18 лет лишения свободы, Жиленков — 17 лет лишения свободы, а Родькин — 16 лет. Все трое будут отбывать первые три года наказания в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.

Как установил суд, Дементьев вступил в контакт с представителями «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией). Он сообщил им о своей готовности совершить на территории России теракты. Затем он получил задание от куратора и вместе со своими знакомыми Родькиным и Жиленковым занимался сбором информации о здании регионального избирательного штаба Путина в Барнауле.

Кроме того, они получили от украинского куратора инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств и изготовили их для поджога здания избирательного штаба. Совершить поджог они не успели, их задержали сотрудники ФСБ.

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