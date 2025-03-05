Популярная модель опубликовала фото топлес

Популярная американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает миллион подписчиков.

27-летняя модель позировала на размещенном кадре, стоя на диване в черных колготках и демонстрируя татуировки на теле. При этом она прикрыла часть лица козырьком бейсболки и положила руку на обнаженную грудь.

«Жизнь — это вечеринка», — указала в подписи к посту знаменитость.

В феврале Габбриетта с голой грудью вышла на подиум на Неделе моды в Милане.