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01:00, 5 марта 2025Ценности

Популярная модель опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Габриэла Ли

Габриэла Ли. Фото: @gabriellalenzi

Популярная американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает миллион подписчиков.

27-летняя модель позировала на размещенном кадре, стоя на диване в черных колготках и демонстрируя татуировки на теле. При этом она прикрыла часть лица козырьком бейсболки и положила руку на обнаженную грудь.

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«Жизнь — это вечеринка», — указала в подписи к посту знаменитость.

В феврале Габбриетта с голой грудью вышла на подиум на Неделе моды в Милане.

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